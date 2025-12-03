Weretilneck presentó recorte impositivo con impacto inmediato

El Gobernador Alberto Weretilneck envió a la Legislatura el proyecto de Ley Impositiva 2026, que propone una reducción sustancial de la alícuota de Ingresos Brutos aplicada a los servicios de luz y gas. La iniciativa plantea bajar la tasa del 2,5% al 1%, un recorte del 60%, lo que generaría un impacto inmediato en las facturas de usuarios residenciales y productivos.

Según datos oficiales, la medida alcanzará a 263.000 usuarios de gas, 217.000 hogares eléctricos, 16.000 comercios, 3.900 industrias, 1.100 productores y 6.500 instituciones comunitarias, con un ahorro anual estimado de 6.300 millones de pesos.

El proyecto mantiene sin modificaciones el resto de las alícuotas de Ingresos Brutos, con el fin de sostener un esquema estable para la actividad económica. El objetivo oficial es garantizar previsibilidad fiscal en un escenario de costos crecientes y reforzar las condiciones de recuperación para comercios, industrias y prestadores de servicios.

La propuesta busca aliviar la carga sobre los servicios esenciales y acompañar a las familias, además de generar un marco más favorable para producir, trabajar y sostener la actividad económica en las distintas localidades de la provincia.