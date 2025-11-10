Triple crimen de Cipolletti, 28 años sin justicia

El primer triple crimen de Cipolletti marcó un antes y un después en la historia de la ciudad y del país. A 28 años de aquel domingo trágico, el recuerdo sigue vivo y el pedido de justicia permanece. El 9 de noviembre de 1997, Verónica Villar (22), María Emilia González (24) y su hermana Paula (17) salieron a caminar y nunca regresaron.

Fueron vistas por última vez en la zona de Circunvalación y San Luis, entonces en los límites del casco urbano. Esa noche, las familias denunciaron la desaparición en la Comisaría 79, pero les pidieron esperar 48 horas. Ante la falta de respuesta, vecinos y allegados organizaron búsquedas por su cuenta.

El 11 de noviembre, dos días después, un vecino, Dante Caballero, halló los cuerpos en el paraje Los Olivillos. Presentaban signos de ataduras, golpes y heridas de bala. El hallazgo conmocionó a toda la región y generó una fuerte reacción social frente a la falta de avances oficiales.

Desde el inicio, la investigación estuvo marcada por errores, omisiones y contradicciones. Se perdieron pruebas, no se realizaron peritajes clave y la instrucción judicial fue duramente cuestionada. A lo largo de los años surgieron hipótesis sobre otros posibles implicados, incluso con vínculos policiales o políticos, pero ninguna prosperó judicialmente.

El único condenado fue Claudio Kielmasz, sentenciado a prisión perpetua. Actualmente está detenido en la cárcel de Senillosa, en Neuquén. Nunca reconoció su participación ni aportó información sobre el caso. El fallo dejó abierta la posibilidad de más involucrados, aunque sin pruebas suficientes.

Verónica, María Emilia y Paula tenían proyectos y sueños truncos. Verónica estudiaba Agronomía, María Emilia se preparaba para ser maestra jardinera y planeaba estudiar Genética, mientras que Paula cursaba el secundario y quería dedicarse al turismo. María Emilia era madre de Agustina, que tenía solo dos años.

Para las familias, el triple crimen sigue impune. Cada aniversario es un recordatorio de la negligencia judicial y la falta de respuestas. En Cipolletti, el reclamo por memoria, verdad y justicia sigue tan vigente como hace 28 años.