Revisión por el caso Otoño Uriarte: la Fiscalía pidió restituir la condena

En Cipolletti se desarrolló una audiencia de revisión horizontal ante el Tribunal de Impugnación para analizar la sentencia que absolvió a los cuatro acusados por la privación de libertad y muerte de Otoño Uriarte, ocurrida en 2006 en Fernández Oro.

La Fiscalía pidió revocar esa absolución y restablecer la condena original, al sostener que el tribunal revisor no valoró de forma adecuada pericias científicas ni testimonios que vinculaban a los imputados con la víctima. Entre los elementos mencionados se destacaron un elemento capilar analizado durante el proceso, declaraciones que acreditaban la relación de los acusados con la adolescente y posibles actos preparatorios, como la sustracción de su bicicleta.

La querella acompañó el planteo fiscal, pidió la nulidad del fallo absolutorio y remarcó que, tras 19 años de investigación, aún no existe una respuesta judicial definitiva. También sugirió que en el caso podrían configurarse delitos de desaparición forzada y trata de personas, lo que podría derivar en competencia federal.

Las defensas reclamaron que se mantuviera la absolución dictada por el Tribunal de Impugnación, afirmando que las críticas de la Fiscalía y la querella no constituyen agravios suficientes para habilitar una revisión. Además, recordaron los años de trámite del expediente y los anteriores sobreseimientos.

En cuanto al derrotero judicial, el juicio oral se inició el 26 de noviembre de 2024 con más de 80 testigos. El Tribunal de Juicio declaró coautores a los cuatro acusados el 5 de febrero de 2025 y, el 20 de marzo, impuso penas de prisión perpetua. El 8 de agosto de 2025, el Tribunal de Impugnación revocó esa condena por inconsistencias en la valoración de la prueba.

La resolución del Tribunal de Impugnación quedará sujeta al análisis dispuesto por la audiencia realizada en Cipolletti.