Talleres-River, el cruce destacado en los octavos de la libertadores

La Conmebol llevó adelante este mediodía el sorteo de lo que serán los octavos de final de la Copa Libertadores y el repechaje de la Copa Sudamericana que medirá a los segundos de esta competencia contra los terceros de la Lbertadores. Habrá choque de argentinos.

La particularidad tiene que ver con el Grupo C de la Copa Libertadores (donde participa Estudiantes) ya que por las inundaciones en Brasil todavía se encuentra abierto y con las posiciones finales a definir entre The Strongest, Huachipato y Gremio. Más allá de este dato lo saliente será el cruce entre River y Talleres en octavos de final.

Copa Libertadores: así quedaron los cruces de los octavos de final

Atlético Mineiro – San Lorenzo

Fluminense – 2do Grupo C

River – Talleres

Junior – Colo Colo

San Pablo – Nacional

Palmeiras – Botafogo

Peñarol – 1ero Grupo C

Bolivar – Flamengo

Copa Sudamericana: así se jugarán los 8vos y cómo quedaron los repechajes

Octavos de final

Racing vs Ganador Playoff H (L)

Lanús vs Ganador Playoff F (L)

Belgrano vs Ganador Playoff B (L)

Corinthians vs Ganador Playoff A (L)

Sportivo Ameliano vs Ganador Playoff D (L)

Fortaleza vs Ganador Playoff G (L)

Cruzeiro vs Ganador Playoff E (L)

Independiente Medellín vs Ganador Playoff C (L)

Los equipos que tienen la (L) serán locales en el partido de ida

Cómo están los repechajes de la Copa Sudamericana

Bragantino – Barcelona

Paranaense – Cerro Porteño

Cuiaba – Gremio

U. Católica – Palestino

Boca – Libertad

Always Ready – Independiente del Valle

Racing – Liga de Quito

Delfín – Rosario Central