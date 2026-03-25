Semana Santa: los precios para viajar fuera del país

De cara a Semana Santa 2026, un informe de Focus Market para el blog de educación financiera de Naranja X analizó cuánto cuesta viajar al exterior durante el fin de semana largo y cómo evolucionan las preferencias de los argentinos.

Aunque esta fecha suele estar asociada a escapadas internas, crece el número de viajeros que opta por destinos internacionales, incluso con apenas cuatro días disponibles.

El relevamiento contempló paquetes para dos personas, con avión y hotel tres estrellas con desayuno, por cuatro días y tres noches. Entre los principales valores, se destacan Río de Janeiro con $2.833.939 (37% más interanual), Miami con $5.203.615 (13% menos que en 2025) y Asunción con $1.669.180.

Brasil se mantiene como el destino más elegido, mientras que Miami y Paraguay ganan terreno, especialmente entre quienes buscan combinar turismo con consumo.

Según explicó Damián Di Pace, director de Focus Market, el atractivo de viajar al exterior no es solo turístico. Muchos viajeros aprovechan la diferencia de precios para realizar compras, lo que impulsa los llamados “tours de compras”.

En ese esquema, Miami volvió a posicionarse como el destino preferido para comprar, seguido por Paraguay.

El informe también relevó los medios de pago más utilizados: tarjeta de crédito (43%), efectivo (25%), billeteras digitales (20%), tarjeta de débito (11%) y tarjeta prepaga (1%).

Aunque el efectivo mantiene presencia, crece el uso de herramientas digitales para gastos cotidianos.

Si bien viajar al exterior en esta fecha sigue siendo minoritario, el fenómeno refleja un cambio en los hábitos, con más argentinos que aprovechan el fin de semana largo para convertirlo en una escapada internacional.