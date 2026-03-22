San Martín suma cooperación para ordenar su crecimiento

El intendente de San Martín de los Andes, Carlos Saloniti, firmó un convenio de cooperación institucional con su par de Tunuyán, Emir Andraos, y el presidente de la Cámara de Desarrolladores de San Martín de los Andes, Federico Zabala, con el objetivo de avanzar en políticas de desarrollo urbano y turístico.

El acuerdo establece un esquema de trabajo conjunto entre ambos municipios y el sector privado, enfocado en el ordenamiento territorial, la planificación urbanística y el crecimiento sostenible.

Desde el municipio neuquino destacaron que el convenio se da en un momento clave, ya que la ciudad avanza en la elaboración de su Código de Planeamiento Urbano, una herramienta central para acompañar su expansión.

Además, las partes coincidieron en la necesidad de potenciar el perfil turístico mediante acciones coordinadas y estrategias de promoción regional, junto con mejoras en la calidad de los servicios.

Desde CADESMA valoraron especialmente la experiencia de Tunuyán en la agilización de trámites urbanísticos, con procesos más rápidos en la aprobación de desarrollos.

San Martín de los Andes y Tunuyán comparten características similares, con economías vinculadas al turismo y al desarrollo inmobiliario, además de un crecimiento demográfico sostenido en las últimas décadas.