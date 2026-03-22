Turismo religioso y naturaleza: el combo de Junín de los Andes

Junín de los Andes se posiciona como uno de los destinos más elegidos de Neuquén para el próximo fin de semana de Semana Santa, con una propuesta que combina paisajes y turismo religioso.

La localidad, reconocida como capital provincial del turismo religioso, prepara un cronograma de actividades que tendrá como eje el tradicional Vía Crucis de San Ignacio, previsto para el Viernes Santo desde el sector del Cultrún hasta el Cerro de la Cruz.

Ese mismo día también se realizará otro Vía Crucis desde el Parque Vía Christi, mientras que el sábado se llevará a cabo la peregrinación nocturna al Cristo Luz, uno de los momentos más convocantes, con el encendido del monumento cerca de la medianoche.

Según datos oficiales, las reservas ya alcanzan entre el 45% y el 50%, con expectativas de crecimiento a medida que se acerca el feriado.

En paralelo, destinos como San Martín de los Andes y Villa La Angostura también muestran buenos niveles de demanda, en línea con una temporada de verano que dejó cifras positivas.

El movimiento turístico se apoya en una oferta cada vez más diversa, con propuestas que se sostienen durante todo el año.