Precaución en montaña por lluvias y senderos complicados

Las lluvias recientes generaron complicaciones en las sendas de montaña, donde se registran sectores con barro, zonas anegadas y arroyos crecidos, lo que incrementa el riesgo para quienes realizan actividades al aire libre.

A este escenario se suma la reducción de las horas de luz y el descenso de las temperaturas, condiciones propias de esta época del año que exigen mayor planificación.

Desde los organismos correspondientes recordaron la importancia de registrar la salida de manera obligatoria, ya sea a través de nahuelhuapi.gov.ar o barilochetrekking.com, además de consultar previamente el estado de los senderos y el pronóstico climático.

También se recomienda evitar el cruce de arroyos crecidos, iniciar las actividades temprano y planificar el recorrido con anticipación.

En cuanto al equipamiento, se sugiere contar con calzado de trekking impermeable, ropa adecuada para lluvia, abrigo en capas, bastones para mejorar la estabilidad, linterna o frontal con pilas de repuesto, agua, alimentos energéticos y un botiquín básico.

Ante la alta afluencia prevista por el fin de semana largo, se solicita extremar las precauciones.

Para emergencias, se encuentran disponibles las líneas 105 y el WhatsApp +54 9 294 4303219.