Clásicos en escena: vuelve el Gran Premio 7 Lagos

San Martín de los Andes será sede el próximo 20 de marzo del Gran Premio 7 Lagos de autos clásicos, un evento que combina automovilismo, turismo y paisajes emblemáticos de la Patagonia.

La actividad central se desarrollará en la Costanera del lago Lácar desde las 12.30, con acceso libre y abierto al público. Allí se concentrará la llegada de los vehículos de época, en un entorno que combina exhibición y encuentro social.

Organizado por la Escudería Patagonia (Club de Autos Clásicos y Antiguos), el evento de regularidad se llevará a cabo entre el 19 y el 21 de marzo, con un recorrido que incluye Neuquén, Zapala, San Martín de los Andes, Villa La Angostura y Bariloche.

Durante la jornada, se podrá apreciar una amplia variedad de autos clásicos que reflejan la historia y evolución de la ingeniería automotriz, en un escenario natural de alto valor turístico.

El evento cuenta con el acompañamiento de instituciones y empresas locales, y forma parte de una agenda que busca consolidar a la región como sede de actividades que integran cultura, deporte y turismo.