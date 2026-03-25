Centros de esquí afinan detalles para el invierno 2026

Con las primeras nevadas en la cordillera, los centros de esquí de Neuquén ultiman detalles para una nueva temporada de invierno que se proyecta con buenas expectativas turísticas y comerciales.

La presentación oficial será este miércoles 25 a las 12 en el auditorio del Banco Provincia del Neuquén (BPN), donde se anunciarán las principales novedades para la temporada 2026.

El evento contará con la participación de Cerro Caviahue y Cerro Bayo, que expondrán sus propuestas, servicios y mejoras para captar visitantes.

En paralelo, desde NeuquenTur se desarrollaron acciones promocionales en mercados estratégicos como Chile y Colombia, con presencia en la feria ANATO, además de campañas en Buenos Aires.

Uno de los centros que ya activó su temporada es Cerro Caviahue, que lanzó la preventa de pases con beneficios especiales para residentes neuquinos, incluyendo financiación en cuotas sin interés a través del BPN y opciones con alquiler de equipos.

El beneficio también se extendió a localidades del Alto Neuquén como Loncopué, El Huecú, Chos Malal y Varvarco.

Por su parte, el centro de esquí Lago Hermoso avanzó con la venta anticipada y anunció la incorporación de un nuevo teleski, que permitirá mejorar la circulación en pista.

Con mejoras en infraestructura, promociones y estrategias de posicionamiento, la provincia busca consolidar su oferta de nieve como uno de los principales atractivos del invierno.