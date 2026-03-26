El BPN lanza financiamiento en cuotas para pases de esquí

La provincia de Neuquén presentó un programa de beneficios para la compra de pases en centros de esquí, con financiación de hasta 12 cuotas sin interés para usuarios del Banco Provincia del Neuquén. La promoción estará vigente hasta el 30 de abril de 2026.

El anuncio se realizó en la sede del banco y contó con la participación de la ministra de Turismo, Leticia Esteves, y el presidente del BPN, Gabriel Bosco.

La iniciativa apunta a facilitar el acceso a la temporada invernal, con condiciones especiales de financiamiento y promociones adicionales durante Semana Santa, que incluirán reintegros y beneficios en consumos turísticos.

Desde el área de Turismo destacaron que el programa busca incentivar el movimiento interno y fortalecer el turismo de cercanía, en línea con experiencias previas como “Viajá Neuquén” y “Disfrutá Neuquén”.

Entre los puntos centrales, se prevén tarifas diferenciadas para residentes del norte provincial y pases válidos durante toda la temporada, sin segmentación por fechas.

El esquema también busca potenciar la actividad en los centros de esquí y consolidar a Neuquén como un destino competitivo dentro del turismo de nieve a nivel nacional.