Hoteles globales estudian nuevos desarrollos en el país

Argentina busca consolidarse como destino de inversiones turísticas y suma el interés de grandes cadenas internacionales. En ese contexto, el secretario de Turismo, Daniel Scioli, se reunió con directivos de Choice Hotels International para analizar proyectos de expansión en el país.

Del encuentro participaron Alejandro Pardo y Mauricio Hammeken, quienes evaluaron oportunidades en distintos destinos, con foco en plazas con potencial de desarrollo.

Expansión hotelera y nuevos destinos en análisis

Entre los avances recientes, se destacó la apertura del Radisson Blu en Bariloche, mientras que para 2026 está prevista la inauguración de un Radisson Red en Funes.

La compañía también analiza desembarcos en la Ciudad de Buenos Aires y en provincias como Neuquén, Mendoza, Córdoba y Chubut, donde el crecimiento del turismo genera nuevas oportunidades.

En ese marco, representantes del grupo visitaron Esquel, donde realizaron inspecciones técnicas y evaluaron posibles inversiones vinculadas a desarrollos turísticos.

Choice Hotels International cuenta con más de 7.500 establecimientos en 40 países y un portafolio de 22 marcas, entre ellas Radisson, Cambria y Comfort Inn, lo que la posiciona como uno de los principales actores globales del sector.