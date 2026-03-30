Nueva ruta aérea conecta Neuquén con Santiago

Neuquén sumó una nueva puerta de entrada al turismo internacional con la llegada del vuelo inaugural desde Santiago de Chile, que arribó este jueves a las 19:16 con cerca de 90 pasajeros a bordo.

La conexión, que tendrá cuatro frecuencias semanales, apunta a fortalecer el flujo turístico entre ambos destinos y posicionar a la región como una alternativa atractiva para visitantes del país vecino.

Desde el sector se estima que la ruta podría movilizar unos 25.000 pasajeros anuales, lo que abre expectativas tanto para el turismo receptivo como para los viajes de residentes hacia Chile.

El movimiento fue inmediato: tras el arribo, más de 90 pasajeros emprendieron el regreso a Santiago, reflejando una demanda inicial sólida.

Según el cronograma, los vuelos desde Santiago llegarán los martes a las 10, jueves a las 16:45, viernes a las 10 y domingos a las 17:20. Desde Neuquén partirán los martes y viernes a las 13:29, jueves a las 20:20 y domingos a las 20:55, consolidando una conexión estratégica para el turismo regional.