San Martín de los Andes, entre los destinos más hospitalarios

San Martín de los Andes fue distinguida como uno de los diez destinos más hospitalarios del mundo en la 14ª edición de los Traveller Review Awards 2026, un reconocimiento que destaca la calidad de la experiencia turística.

La distinción se basa en más de 370 millones de opiniones verificadas de viajeros de todo el mundo, quienes valoran la hospitalidad, la atención y el compromiso en cada estadía.

La localidad neuquina comparte este reconocimiento con destinos internacionales como Montepulciano, Harrogate, Pirenópolis, Takayama y Noosa Heads, lo que refuerza su posicionamiento global.

Los premios, impulsados por Booking.com, reconocen a destinos que sostienen estándares de hospitalidad de manera consistente a lo largo del tiempo.

El galardón no solo consolida a San Martín de los Andes como un destino destacado, sino que pone en valor un diferencial clave: la calidez de su gente.