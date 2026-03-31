La Fiesta del Puestero dejó una ganancia récord de $380 millones

La Fiesta del Puestero consolidó su crecimiento en Junín de los Andes al cerrar su última edición con una ganancia neta de 380 millones de pesos, el resultado más alto en la historia del evento.

El balance fue presentado por el Centro Tradicionalista Huiliches durante una conferencia de prensa encabezada por su presidente, Rubén Bastías, quien destacó la evolución sostenida de la celebración, orientada a rendir homenaje al hombre de campo.

Según se detalló, el principal flujo de ingresos provino del alquiler de espacios para pilcheros y artesanos. Durante varios días, el predio funcionó como una feria tradicional que concentró a decenas de expositores y se convirtió en el eje del rendimiento económico de esta edición.

Desde la organización subrayaron además la política de transparencia en la administración de los recursos y confirmaron que se cancelaron en su totalidad los compromisos asumidos, incluyendo pagos a artistas nacionales y regionales, jinetes, y servicios vinculados a sonido, publicidad, limpieza y electricidad.

Parte del excedente también fue destinado a acciones solidarias, con aportes a viajes de estudio de estudiantes y colaboraciones con los Bomberos Voluntarios, en una estrategia que combina sostenibilidad financiera con impacto comunitario.