Chile modifica su horario y afecta cruces fronterizos

Chile modificará su huso horario este fin de semana y generará una diferencia con Argentina que impactará en los viajes desde la región.

A partir del sábado 4 de abril, el país vecino atrasará una hora sus relojes al finalizar el horario de verano. El cambio se concretará a las 00:00, que pasará a ser las 23:00.

Desde ese momento, se establecerá una diferencia horaria con Argentina. Por ejemplo, cuando en el país sean las 9:00, en Chile serán las 8:00.

La modificación tendrá impacto en los cruces fronterizos utilizados por viajeros de Neuquén y Río Negro. Pasos como Cardenal Samoré, Pino Hachado, Mamuil Malal, Icalma y Hua Hum mantendrán sus horarios habituales, entre las 8:00 y las 19:00 o 20:00, pero ajustados al horario chileno.

Ante este escenario, se recomienda verificar previamente los horarios antes de viajar y considerar la nueva diferencia horaria para evitar demoras o inconvenientes.

Además, en el paso Mamuil Malal se mantiene la obligatoriedad del uso de cadenas en sectores con presencia de hielo o barro.

La medida coincide con un período de alto movimiento turístico, por lo que se aconseja planificar con anticipación.