Caviahue se posiciona con una agenda clave para el turismo

Autoridades provinciales y municipales mantuvieron un encuentro en Caviahue para avanzar en una agenda común orientada al desarrollo turístico de la región.

Durante la reunión se expuso el estado de avance de distintas líneas de financiamiento destinadas al sector, a través de organismos como CORDECC y ANIDE, con herramientas dirigidas a fortalecer la actividad.

Además, se abordaron ejes considerados estratégicos, como la mejora de infraestructura, el desarrollo de productos turísticos y los procesos de habilitación, aspectos clave para consolidar los destinos.

La jornada contó con la participación del subsecretario de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Sergio Sciacchitano; el delegado regional, Néstor Fuentes; el presidente de CORDECC, Martín González; el intendente de Caviahue-Copahue, Oscar Mansegosa; el intendente de Loncopué, Daniel Soto; el secretario de Gobierno de El Huecú, David Sánchez; la intendenta de El Cholar, Silvia Canales; y representantes de ANIDE.

Desde la organización destacaron que estos espacios de articulación permiten coordinar políticas públicas y fortalecer el desarrollo turístico regional.