spot_img
Newsletter
ESCUCHANOS
TODO
miércoles, noviembre 12, 2025
spot_img
spot_img
spot_img

Top 5 de la semana

Santilli llega a Neuquén en busca de acuerdos por el Presupuesto 2026

POLITICA
Redacción
Author: Redacción
Less than 1 min.lectura

El flamante ministro del Interior, Diego Santilli, tendrá este martes su debut oficial en funciones durante la reunión de gabinete convocada a las 10:30 en Casa Rosada, encabezada por el presidente Javier Milei. La presencia de Santilli marca su primer paso dentro del Gobierno nacional, con la misión de fortalecer los vínculos políticos con las provincias.

Tras el encuentro en Buenos Aires, el funcionario iniciará una gira federal que incluirá reuniones con varios gobernadores. El recorrido comenzará en Entre Ríos, seguirá en Salta y Mendoza, y culminará el sábado en Neuquén, donde mantendrá un encuentro con el gobernador Rolando Figueroa.

El objetivo del tour político es construir consensos para la aprobación del Presupuesto 2026 durante las sesiones extraordinarias del Congreso. El texto, enviado por el Ejecutivo, contempla reformas estructurales y una reducción del gasto público, por lo que el Gobierno busca apoyos clave en las provincias.

Con este despliegue, Santilli se consolida como una de las figuras más activas del gabinete, encargado de tejer acuerdos y alinear estrategias entre Nación y las jurisdicciones locales en un contexto de debate presupuestario.

Previous article
Manuel Adorni concentrará la gestión comunicacional y nuevas áreas del Ejecutivo
Redacción
Redacción

Popular Articles

spot_img

Nosotros

Los contenidos de Neuquén que no te podés perder. Actualidad, Sociedad, Vida & Ocio, Deporte & Salud, Turismo, Tecnología, Negocios y Energía.

Últimos artículos

Cristina Kirchner vuelve al centro de la escena judicial por la Causa Cuadernos

JUDICIALES 0
La Cámara Federal de Casación Penal convocó a los...

Ronaldo se despide: jugará su último Mundial en 2026

DEPORTES 0
Cristiano Ronaldo confirmó que el Mundial de 2026 será...

Fuerte reclamo de Marcelo Rucci al gobierno rionegrino por la Ruta 151

RIO NEGRO 0
El secretario general del Sindicato del Petróleo y Gas...

Más leídos

Cristina Kirchner vuelve al centro de la escena judicial por la Causa Cuadernos

JUDICIALES 0
La Cámara Federal de Casación Penal convocó a los...

Ronaldo se despide: jugará su último Mundial en 2026

DEPORTES 0
Cristiano Ronaldo confirmó que el Mundial de 2026 será...

Fuerte reclamo de Marcelo Rucci al gobierno rionegrino por la Ruta 151

RIO NEGRO 0
El secretario general del Sindicato del Petróleo y Gas...

Subscribe

© Grupo Récord 2024.