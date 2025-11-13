spot_img
Newsletter
ESCUCHANOS
TODO
jueves, noviembre 13, 2025
spot_img
spot_img
spot_img

Top 5 de la semana

Entregarán diplomas a los representantes electos de Neuquén

POLITICA
Redacción
Author: Redacción
Less than 1 min.lectura

Este lunes 17 de noviembre, se realizará el acto de entrega de diplomas a los representantes nacionales electos tras las últimas elecciones. El evento será a las 19:00 horas, en el Centro de Convenciones Domuyo, ubicado en la Isla 132.

Durante la ceremonia recibirán sus acreditaciones los senadores nacionales Pablo Cervi y Nadia Márquez, y los diputados Gastón Riesco y Soledad Mondaca, todos por La Libertad Avanza. También serán diplomadas Julieta Corroza, por La Neuquinidad, y Karina Maureira, como diputada.

Desde el espacio libertario convocaron a acompañar a los dirigentes en este primer acto público, invitando a los asistentes a llevar prendas o distintivos violetas, color que identifica al movimiento.

El encuentro marcará el inicio formal del nuevo ciclo legislativo en Neuquén, con representantes que integrarán los bloques nacionales libertarios a partir de diciembre.

Previous article
Santilli llega a Neuquén en busca de acuerdos por el Presupuesto 2026
Redacción
Redacción

Popular Articles

spot_img

Nosotros

Los contenidos de Neuquén que no te podés perder. Actualidad, Sociedad, Vida & Ocio, Deporte & Salud, Turismo, Tecnología, Negocios y Energía.

Últimos artículos

Capacitación en Villa Traful para futuros prestadores de cabalgatas

TURISMO 0
Durante el fin de semana se desarrolló en Villa...

El potencial de la computación cuántica, tema central del Tech Day

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 0
La reciente jornada Tech Day, realizada en Neuquén, reunió...

Vista invertirá US$ 4.500 millones para ampliar su producción en Vaca Muerta

ENERGIA 0
La petrolera Vista Energy anunció una inversión de US$...

Más leídos

Capacitación en Villa Traful para futuros prestadores de cabalgatas

TURISMO 0
Durante el fin de semana se desarrolló en Villa...

El potencial de la computación cuántica, tema central del Tech Day

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 0
La reciente jornada Tech Day, realizada en Neuquén, reunió...

Vista invertirá US$ 4.500 millones para ampliar su producción en Vaca Muerta

ENERGIA 0
La petrolera Vista Energy anunció una inversión de US$...

Subscribe

© Grupo Récord 2024.