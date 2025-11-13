Entregarán diplomas a los representantes electos de Neuquén

Este lunes 17 de noviembre, se realizará el acto de entrega de diplomas a los representantes nacionales electos tras las últimas elecciones. El evento será a las 19:00 horas, en el Centro de Convenciones Domuyo, ubicado en la Isla 132.

Durante la ceremonia recibirán sus acreditaciones los senadores nacionales Pablo Cervi y Nadia Márquez, y los diputados Gastón Riesco y Soledad Mondaca, todos por La Libertad Avanza. También serán diplomadas Julieta Corroza, por La Neuquinidad, y Karina Maureira, como diputada.

Desde el espacio libertario convocaron a acompañar a los dirigentes en este primer acto público, invitando a los asistentes a llevar prendas o distintivos violetas, color que identifica al movimiento.

El encuentro marcará el inicio formal del nuevo ciclo legislativo en Neuquén, con representantes que integrarán los bloques nacionales libertarios a partir de diciembre.