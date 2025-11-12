spot_img
Newsletter
ESCUCHANOS
TODO
miércoles, noviembre 12, 2025
spot_img
spot_img
spot_img

Top 5 de la semana

Manuel Adorni concentrará la gestión comunicacional y nuevas áreas del Ejecutivo

POLITICA
Redacción
Author: Redacción
Less than 1 min.lectura

El Gobierno nacional dispuso la disolución de la Secretaría de Comunicación y Medios de la Presidencia, cuyas funciones pasarán a la Jefatura de Gabinete, encabezada por Manuel Adorni. La medida se formalizó este martes 11 de noviembre mediante el Decreto 793/2025, publicado en el Boletín Oficial.

Según el texto, la Jefatura de Gabinete asume “todas las funciones, personal y recursos” de la ex Secretaría, con el objetivo de optimizar la gestión y centralizar la política comunicacional del Gobierno.

La decisión forma parte del proceso de reestructuración del organigrama nacional iniciado tras la salida de Guillermo Francos y busca unificar la coordinación de medios, prensa y difusión bajo la órbita directa de Adorni.

El decreto también amplía las competencias de la Jefatura, que incorporará la gestión de turismo, ambiente y deportes, áreas que antes dependían del Ministerio del Interior.

Previous article
Ajustes en el gabinete neuquino: nuevas funciones para Esteves y Salvatori
Next article
Santilli llega a Neuquén en busca de acuerdos por el Presupuesto 2026
Redacción
Redacción

Popular Articles

spot_img

Nosotros

Los contenidos de Neuquén que no te podés perder. Actualidad, Sociedad, Vida & Ocio, Deporte & Salud, Turismo, Tecnología, Negocios y Energía.

Últimos artículos

Santilli llega a Neuquén en busca de acuerdos por el Presupuesto 2026

POLITICA 0
El flamante ministro del Interior, Diego Santilli, tendrá este...

Cristina Kirchner vuelve al centro de la escena judicial por la Causa Cuadernos

JUDICIALES 0
La Cámara Federal de Casación Penal convocó a los...

Ronaldo se despide: jugará su último Mundial en 2026

DEPORTES 0
Cristiano Ronaldo confirmó que el Mundial de 2026 será...

Más leídos

Santilli llega a Neuquén en busca de acuerdos por el Presupuesto 2026

POLITICA 0
El flamante ministro del Interior, Diego Santilli, tendrá este...

Cristina Kirchner vuelve al centro de la escena judicial por la Causa Cuadernos

JUDICIALES 0
La Cámara Federal de Casación Penal convocó a los...

Ronaldo se despide: jugará su último Mundial en 2026

DEPORTES 0
Cristiano Ronaldo confirmó que el Mundial de 2026 será...

Subscribe

© Grupo Récord 2024.