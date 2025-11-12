Manuel Adorni concentrará la gestión comunicacional y nuevas áreas del Ejecutivo

El Gobierno nacional dispuso la disolución de la Secretaría de Comunicación y Medios de la Presidencia, cuyas funciones pasarán a la Jefatura de Gabinete, encabezada por Manuel Adorni. La medida se formalizó este martes 11 de noviembre mediante el Decreto 793/2025, publicado en el Boletín Oficial.

Según el texto, la Jefatura de Gabinete asume “todas las funciones, personal y recursos” de la ex Secretaría, con el objetivo de optimizar la gestión y centralizar la política comunicacional del Gobierno.

La decisión forma parte del proceso de reestructuración del organigrama nacional iniciado tras la salida de Guillermo Francos y busca unificar la coordinación de medios, prensa y difusión bajo la órbita directa de Adorni.

El decreto también amplía las competencias de la Jefatura, que incorporará la gestión de turismo, ambiente y deportes, áreas que antes dependían del Ministerio del Interior.