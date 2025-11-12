Ajustes en el gabinete neuquino: nuevas funciones para Esteves y Salvatori

El gobernador Rolando Figueroa tomó juramento este martes a Leticia Esteves y Hipólito Salvatori, quienes se incorporan al gabinete provincial en áreas clave.

Esteves, que hasta ahora se desempeñaba al frente de la Secretaría de Ambiente, asumió como ministra de Turismo, una de las carteras estratégicas para la economía neuquina.

Por su parte, Salvatori, ex subsecretario de Industria, fue designado secretario de Ambiente y Recursos Naturales, con el desafío de fortalecer la gestión ambiental y el aprovechamiento sostenible de los recursos provinciales.

Con estas incorporaciones, el Ejecutivo busca consolidar una nueva etapa de gestión con funcionarios de trayectoria dentro de la administración, pero con mayor protagonismo en la estructura central del Gobierno.