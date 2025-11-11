Santilli jura como ministro del Interior y se reúne con gobernadores

El presidente Javier Milei tomará juramento el próximo martes 11 de noviembre al dirigente del PRO Diego Santilli, quien asumirá oficialmente como ministro del Interior. La ceremonia se realizará a las 15:00 en el Salón Blanco de la Casa Rosada, con la participación del Gabinete nacional, familiares e invitados políticos.

Fuentes oficiales confirmaron que el acto será encabezado por Milei y contará con la presencia de los principales ministros y asesores del Ejecutivo. Entre los asistentes se espera a Cristian Ritondo, jefe del bloque PRO en la Cámara de Diputados, donde Santilli ocupaba una banca hasta hace pocos días.

Aunque todavía no juró formalmente, Santilli ya comenzó a cumplir funciones. En los últimos días mantuvo reuniones con los gobernadores Ignacio Torres (Chubut) y Raúl Jalil (Catamarca). Para el lunes tiene previsto encontrarse con Marcelo Orrego (San Juan) y Martín Llaryora (Córdoba).

Tras la asunción, el miércoles recibirá en Casa Rosada al gobernador Gustavo Sáenz (Salta), en el marco de la primera ronda de diálogo con las provincias.

Desde el Gobierno nacional destacaron que la llegada de Santilli busca restablecer puentes con los gobiernos provinciales y retomar las negociaciones por el Presupuesto 2026, uno de los principales desafíos legislativos del Ejecutivo.

Santilli asume en reemplazo de Lisandro Catalán, quien renunció a fines de octubre junto al exjefe de Gabinete Guillermo Francos. Con esta designación, Milei apuesta a fortalecer la relación con el PRO y sumar experiencia política en la gestión federal.