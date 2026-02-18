Registro Civil móvil recorre localidades de la provincia

El Registro Civil de Neuquén puso en marcha el segundo cronograma de atención móvil de febrero, que comenzó este 18 de febrero en la Comisión Vecinal del barrio Unión de Mayo, en la ciudad capital.

El operativo continuará el 19 de febrero en Las Coloradas, en la Sala Cultural Municipal, y seguirá el 20 en la Comisión de Fomento de Pilo Lil.

El recorrido prevé el regreso a la capital el lunes 23, cuando el dispositivo atenderá en la Unidad de Detención N°11 del barrio Parque Industrial, con trámites destinados a personas privadas de la libertad.

La última etapa se desarrollará los días 25, 26 y 27 en Rincón de los Sauces, en la sede ubicada en calle Chos Malal 1277.

En cada jornada la atención será de 9 a 14, por orden de llegada y con un límite de 50 trámites diarios.

Se podrán gestionar DNI, pasaportes, cambios de domicilio y actualizaciones.

El detalle de los operativos y la información sobre los trámites disponibles se encuentra en el sitio oficial del organismo.