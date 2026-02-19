Bomberos de Rincón abren inscripción para aspirantes

Bomberos Voluntarios de Rincón de los Sauces abrió la inscripción para quienes quieran iniciar su camino bomberil en la institución.

La convocatoria está dirigida a jóvenes de entre 12 y 17 años que tengan vocación de servicio y deseen formarse para ayudar a la comunidad.

El trámite se realizará de manera presencial en Central 16, ubicada en Misiones 1050, donde se deberán presentar los requisitos solicitados: ser socio, ficha de inscripción, ficha médica y fotocopia del DNI.

Desde el cuartel informaron que los cupos son limitados y que la inscripción podrá concretarse el viernes 20 desde las 18:00 y el sábado de 08:00 a 12:00.