jueves, febrero 19, 2026
Bomberos de Rincón abren inscripción para aspirantes

NEUQUÉN
Redacción
Less than 1 min.lectura

Bomberos Voluntarios de Rincón de los Sauces abrió la inscripción para quienes quieran iniciar su camino bomberil en la institución.

La convocatoria está dirigida a jóvenes de entre 12 y 17 años que tengan vocación de servicio y deseen formarse para ayudar a la comunidad.

El trámite se realizará de manera presencial en Central 16, ubicada en Misiones 1050, donde se deberán presentar los requisitos solicitados: ser socio, ficha de inscripción, ficha médica y fotocopia del DNI.

Desde el cuartel informaron que los cupos son limitados y que la inscripción podrá concretarse el viernes 20 desde las 18:00 y el sábado de 08:00 a 12:00.

Registro Civil móvil recorre localidades de la provincia
