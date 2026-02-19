Newsletter
jueves, febrero 19, 2026
Pronostican granizo, ráfagas y tormentas secas en la provincia

CLIMAMEDIO AMBIENTENEUQUÉN
Redacción
1 min.lectura

Las condiciones meteorológicas previstas para los próximos días anticipan un escenario de inestabilidad creciente en Neuquén, con el punto más crítico hacia el viernes, cuando se esperan tormentas de fuerte intensidad en distintas regiones de la provincia.

Para este jueves 19 se mantiene una probabilidad baja de tormentas aisladas, principalmente sobre el centro y el norte neuquino, sin fenómenos generalizados.

El panorama cambia de forma marcada el viernes 20. El aumento de las temperaturas favorecerá la formación de tormentas convectivas con alta actividad eléctrica, ráfagas de viento de entre 60 y 70 kilómetros por hora, precipitaciones intensas en cortos períodos y probabilidad de granizo.

También se prevén tormentas secas o con escasa lluvia, una combinación especialmente riesgosa en un contexto de baja humedad relativa, calor y rotación constante del viento, factores que elevan la peligrosidad por posibles focos ígneos en zonas rurales y forestales.

Las condiciones más severas se proyectan sobre el centro y norte provincial y las áreas petroleras, donde se recomienda extremar las medidas de prevención.

Especialistas sugieren evitar actividades al aire libre durante tormentas eléctricas y mantenerse informados a través de los canales oficiales ante la evolución del sistema.

