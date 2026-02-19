Nuevo edificio escolar en el oeste neuquino

El nuevo establecimiento educativo que se construirá en el oeste de Neuquén se levantará en el predio ubicado entre las calles Los Pingüinos y Los Loros y contará con una superficie cubierta de 2.238,94 metros cuadrados, con infraestructura diseñada para acompañar el crecimiento demográfico del sector.

El edificio tendrá un área pedagógica con 10 aulas, biblioteca, aula de informática, laboratorios de ciencias naturales y un aula taller, además de los espacios destinados a la gestión institucional.

En el sector de gobierno y administración funcionarán la dirección, vicedirección, secretaría, sala docente, dos asesorías pedagógicas, tres salas de articulación, dos preceptorías y el centro de estudiantes, lo que permitirá el desarrollo integral de la actividad educativa.

El proyecto también contempla espacios exteriores con dos playones equipados, portales de acceso y senderos peatonales, pensados para la circulación y las actividades recreativas.

La ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi, indicó que la obra se enmarca en un plan de inversión que supera los $100.000 millones en la ciudad, con iniciativas vinculadas a educación, salud, seguridad, deportes y cultura.

Entre los trabajos en ejecución y próximos a adjudicar, mencionó la ampliación de la EPET N°17 y la futura EPET N°27.