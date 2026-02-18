BPN lanza promociones para compras escolares

El Banco Provincia del Neuquén (BPN) puso en marcha una nueva edición de Super Días – Vuelta al Cole, una propuesta que estará vigente hasta el 22 de febrero con beneficios en indumentaria, calzado, útiles, mochilas y accesorios en comercios adheridos de toda la provincia.

La promoción permite 12 cuotas sin interés y 10% de reintegro sin tope para quienes abonen con la Tarjeta de Crédito Confiable del BPN, mientras que los usuarios de Mastercard y Visa del banco podrán financiar sus compras en 6 cuotas sin interés.

El programa apunta a facilitar las compras previas al inicio del ciclo lectivo mediante herramientas de financiamiento y reintegros directos, con impacto en el consumo dentro del comercio local.

Los locales adheridos pueden consultarse en el sitio oficial www.bpn.com.ar, donde también está disponible la opción de solicitar las tarjetas para acceder a los beneficios.

En paralelo, la entidad mantiene vigente una línea de préstamos de hasta 5.000.000 de pesos, destinada a estudiantes y docentes para la compra de equipamiento informático.

El crédito tiene un plazo de 36 meses y una tasa del 24% TNA, y se gestiona presentando presupuesto del comercio adherido y certificación de alumno regular o docente en cualquier sucursal.

Las condiciones completas de la promoción y del financiamiento pueden consultarse en la web del banco.