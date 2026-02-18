spot_img
miércoles, febrero 18, 2026
Asistencia digital: prueba piloto en escuelas

CIENCIA Y TECNOLOGÍANEUQUÉN
Redacción
1 min.lectura

Desde este 18 de febrero comenzará la distribución de los dispositivos informáticos en las escuelas alcanzadas por la prueba piloto de Siuned App, la herramienta que permitirá registrar la asistencia estudiantil de manera digital en Neuquén.

El ensayo se pondrá en marcha el lunes 23 de febrero en 31 establecimientos del período septiembre–mayo, con la participación de 28 escuelas primarias y 3 secundarias. El objetivo es ajustar el funcionamiento del sistema antes de su extensión al resto de la provincia.

La aplicación permitirá controlar en tiempo real las inasistencias, generar alertas tempranas y detectar situaciones que puedan derivar en riesgo de deserción escolar, lo que habilitará intervenciones más rápidas por parte del sistema educativo.

El nuevo esquema reemplaza el registro tradicional en papel y apunta a centralizar la información, resguardar los datos y asegurar su disponibilidad ante fallas técnicas, mediante copias de seguridad.

La etapa piloto será clave para evaluar la operatividad del sistema, el uso en el aula y la conectividad, con la proyección de implementarlo en todas las escuelas en los próximos meses.

El proceso se inicia con la entrega de los equipos y continuará con la puesta en funcionamiento del sistema en la fecha prevista.

Registro Civil móvil recorre localidades de la provincia

NEUQUÉN 0
El Registro Civil de Neuquén puso en marcha el...

BPN lanza promociones para compras escolares

NEUQUÉN 0
El Banco Provincia del Neuquén (BPN) puso en marcha...

RIGI: Neuquén busca sumar inversiones del upstream

ENERGIA 0
El gobernador Rolando Figueroa informó que Neuquén está próximo...

