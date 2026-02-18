ATEN y ATE Neuquén se suman al paro nacional y convocan a marchas

Los gremios ATEN y ATE Neuquén confirmaron que este jueves adherirán al paro nacional convocado por la CGT, la CTA y otras organizaciones sindicales, en rechazo a la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei.

Desde ATE informaron que la concentración será a las 9:30 en la sede de Yrigoyen 554, punto desde el cual se movilizarán junto a trabajadores estatales y organizaciones sociales por el centro de la ciudad.

En tanto, ATEN llamó a concentrarse a las 11 en el Monumento a San Martín, en el marco de una jornada de paro y movilización que buscará visibilizar el rechazo a los cambios en la legislación laboral y la defensa de las condiciones de trabajo del sector.

Las organizaciones sindicales señalaron que la medida forma parte de una acción coordinada en todo el país y que habrá actividades similares en distintas ciudades.

Se prevé que la protesta tenga fuerte impacto en la administración pública, el sistema educativo y otros servicios estatales, en un escenario de creciente tensión entre el Ejecutivo nacional y los gremios.