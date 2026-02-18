spot_img
Newsletter
ESCUCHANOS
TODO
miércoles, febrero 18, 2026
spot_img
spot_img
spot_img

Top 5 de la semana

ATEN y ATE Neuquén se suman al paro nacional y convocan a marchas

NEUQUÉN
Redacción
Author: Redacción
Less than 1 min.lectura

Los gremios ATEN y ATE Neuquén confirmaron que este jueves adherirán al paro nacional convocado por la CGT, la CTA y otras organizaciones sindicales, en rechazo a la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei.

Desde ATE informaron que la concentración será a las 9:30 en la sede de Yrigoyen 554, punto desde el cual se movilizarán junto a trabajadores estatales y organizaciones sociales por el centro de la ciudad.

En tanto, ATEN llamó a concentrarse a las 11 en el Monumento a San Martín, en el marco de una jornada de paro y movilización que buscará visibilizar el rechazo a los cambios en la legislación laboral y la defensa de las condiciones de trabajo del sector.

Las organizaciones sindicales señalaron que la medida forma parte de una acción coordinada en todo el país y que habrá actividades similares en distintas ciudades.

Se prevé que la protesta tenga fuerte impacto en la administración pública, el sistema educativo y otros servicios estatales, en un escenario de creciente tensión entre el Ejecutivo nacional y los gremios.

Previous article
Comercios deberán publicar precios actualizados con QR
Next article
Asistencia digital: prueba piloto en escuelas
Redacción
Redacción

Popular Articles

spot_img

Nosotros

Los contenidos de Neuquén que no te podés perder. Actualidad, Sociedad, Vida & Ocio, Deporte & Salud, Turismo, Tecnología, Negocios y Energía.

Últimos artículos

Registro Civil móvil recorre localidades de la provincia

NEUQUÉN 0
El Registro Civil de Neuquén puso en marcha el...

BPN lanza promociones para compras escolares

NEUQUÉN 0
El Banco Provincia del Neuquén (BPN) puso en marcha...

RIGI: Neuquén busca sumar inversiones del upstream

ENERGIA 0
El gobernador Rolando Figueroa informó que Neuquén está próximo...

Más leídos

Registro Civil móvil recorre localidades de la provincia

NEUQUÉN 0
El Registro Civil de Neuquén puso en marcha el...

BPN lanza promociones para compras escolares

NEUQUÉN 0
El Banco Provincia del Neuquén (BPN) puso en marcha...

RIGI: Neuquén busca sumar inversiones del upstream

ENERGIA 0
El gobernador Rolando Figueroa informó que Neuquén está próximo...

Subscribe

© Grupo Récord 2024.