Comercios deberán publicar precios actualizados con QR

El Gobierno de Neuquén reglamentó la Ley 3444, que obliga a las grandes cadenas de supermercados e hipermercados a exhibir un código QR con los precios de la canasta básica alimentaria en los accesos a cada sucursal.

La medida alcanza a los comercios con más de cuatro bocas de expendio que comercialicen estos productos y busca garantizar el acceso directo y actualizado a la información para los consumidores.

La norma entró en vigencia a través de un decreto y fija como autoridad de aplicación a la Dirección Provincial de Protección al Consumidor.

El sistema deberá ser compatible con cualquier teléfono móvil y, además, los locales tendrán que ofrecer alternativas de accesibilidad, como información audible o asistencia personal en el punto de venta.

El decreto sostiene que la reglamentación permite dar operatividad a la ley y asegurar la consulta permanente de los precios de los productos esenciales.

La obligación rige para todas las sucursales alcanzadas por la normativa.