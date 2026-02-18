Ciclo lectivo 2026: abren inscripción fuera de término

El Consejo Provincial de Educación (CPE) informó cómo será el proceso de inscripción durante febrero para las familias que no realizaron el trámite en los plazos previstos para el ciclo lectivo 2026.

Desde la Dirección de Niveles y Modalidades se indicó que quienes no se anotaron en octubre y noviembre, no completaron el procedimiento o no recibieron confirmación deberán acercarse a la sede de Supervisión del nivel correspondiente en su localidad para la asignación de vacantes.

El organismo aclaró que los lugares disponibles no se eligen, sino que se otorgan en las escuelas que tengan bancos libres.

Las direcciones de las sedes pueden consultarse en los establecimientos educativos o en los distritos de cada región.

El cronograma original contempló la inscripción virtual al nivel Secundario en octubre, con orden de prioridades, mientras que en noviembre se realizó el proceso para sala de 4 años y primer grado del nivel Primario.

La matriculación para salas de 3 años fue presencial y también se incorporó a quienes ingresan a salas de 2 años en las escuelas infantiles.

Durante febrero continúa la inscripción para sala de 1 año, en los establecimientos que cuentan con ese espacio.

Actualmente funcionan 37 escuelas infantiles en la provincia, la mayoría creadas en 2024.

En el último proceso se registraron 4.915 inscriptos en sala de 4, 9.023 en Primaria y 11.923 en Secundaria.

El trámite fuera de término se realiza únicamente con vacantes disponibles.