domingo, febrero 15, 2026
Operativo vial y sanitario por el fin de semana largo

NEUQUÉN
Por el fin de semana largo de Carnaval y el incremento del flujo turístico, la Provincia desplegó un amplio operativo de seguridad y asistencia sanitaria en rutas estratégicas de Neuquén.

El dispositivo se extiende sobre las rutas nacionales 22, 40 y 237, además de las principales arterias de acceso a destinos turísticos.

Habrá presencia de camionetas sanitarias, ambulancias y efectivos policiales en puntos clave como Arroyito, Bajada Colorada, Piedra del Águila, Collón Curá, Confluencia Traful y San Martín de los Andes, entre otros.

Las unidades de respuesta inmediata están tripuladas por personal sanitario y de seguridad vial junto con la Policía provincial. Su función es preventiva, aunque cuentan con enfermeros y equipamiento para actuar ante siniestros.

A su vez, ambulancias del sistema de emergencias permanecerán apostadas para garantizar una rápida atención.

El operativo comenzó este viernes y se mantendrá durante todo el fin de semana, con refuerzo especial el martes por la tarde y noche por el regreso de los viajeros.

Desde el área sanitaria indicaron que las condiciones meteorológicas serán favorables, aunque se prevé un aumento del viento entre lunes y martes. También se anticipa una alta afluencia turística y demoras en pasos internacionales como Pino Hachado.

Entre las recomendaciones para los conductores se insiste en respetar las velocidades permitidas y utilizar el cinturón de seguridad en todos los ocupantes del vehículo para reducir riesgos y garantizar viajes seguros.

