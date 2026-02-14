spot_img
sábado, febrero 14, 2026
Tras su recuperación, liberaron cóndor andino

NEUQUÉN
Un cóndor andino rescatado meses atrás en la cancha de Huinganco volvió a volar sobre la cordillera neuquina tras completar un proceso de recuperación que incluyó traslado y atención especializada fuera de la provincia.

Luego del rescate, el ejemplar fue derivado a Buenos Aires para su rehabilitación en la Fundación Bioandina y en el bioparque Temaikén, donde recibió tratamiento veterinario y seguimiento técnico hasta obtener el alta.

Tras completar esa etapa, el ave regresó a Neuquén para su liberación en el hábitat natural. El equipo de la Dirección Provincial de Fauna recibió al cóndor en el aeropuerto y ejecutó la fase final del operativo, que requirió coordinación logística e institucional.

Desde el organismo señalaron que el retorno del ejemplar constituye un avance en la preservación del patrimonio natural y en la protección de una especie emblemática de la región andina.

La liberación marcó el cierre de un trabajo articulado entre especialistas, centros de rehabilitación y áreas ambientales.

Seguridad informó 236 allanamientos por narcomenudeo
