Seguridad informó 236 allanamientos por narcomenudeo

sábado, febrero 14, 2026
NEUQUÉN
Redacción
1 min.lectura

Durante el acto por el décimo aniversario de la división Narcocriminalidad de la Policía de Neuquén, el ministro de Seguridad, Matías Nicolini, informó que en el último año se realizaron 236 allanamientos vinculados a la comercialización de drogas.

El dato corresponde al período iniciado el 28 de febrero de 2025, fecha en la que la provincia asumió la competencia para investigar y combatir el narcomenudeo.

Según se precisó, el volumen de operativos equivale a un procedimiento cada 37 horas, como resultado del trabajo conjunto entre la dirección de Antinarcóticos y el Ministerio Público Fiscal (MPF).

En representación del MPF participaron el fiscal general subrogante Agustín García y la coordinadora de Narcocriminalidad, Mariana Querejeta, quienes remarcaron la articulación entre organismos para fortalecer las investigaciones.

También estuvieron presentes el jefe de Policía, Tomás Díaz Pérez; el director de Antinarcóticos, Nelson Peralta; y el director provincial de Seguridad, Hugo Capozzoli, junto a otras autoridades policiales.

Desde el área de Seguridad señalaron que la transferencia de la competencia permitió intensificar operativos, optimizar recursos investigativos y acelerar la desarticulación de puntos de venta en distintos sectores de la provincia.

Redacción
