Fundación YPF impulsa formación técnica para empleos en el sector energético

El desarrollo del no convencional consolidó una demanda sostenida de perfiles técnicos para perforación, mantenimiento, instrumentación y seguridad operativa. En ese escenario, la formación orientada al trabajo en yacimiento se transformó en un puente directo entre capacitación y empleo.

El atractivo salarial es uno de los factores centrales. Según la Guía Salarial de Adecco, un oficial instrumentista o electricista en grandes compañías percibe desde $3,3 millones mensuales y puede superar los $5,7 millones. En jefaturas de producción los pisos salariales son más altos y un Gerente de Producción puede alcanzar hasta $22,6 millones.

La identificación de estos perfiles surge de un análisis prospectivo liderado por la Fundación YPF, que anticipó las competencias necesarias para el crecimiento energético de la próxima década.

En ese marco, el Instituto de Formación Técnica Vaca Muerta lanzó su ciclo 2026 con cursos gratuitos diseñados junto a empresas del sector. Ofrece seis trayectos para operador del Upstream y uno en seguridad operativa, con foco en perforación, fractura, producción, instrumentación y mantenimiento mecánico y eléctrico.

La inscripción es virtual hasta el 21 de febrero en www.ivm.com.ar. Se requiere secundario completo o ciclo básico aprobado, habilidades digitales básicas y conectividad.

Los cursos duran cuatro meses, con turnos de 14 a 18 o de 18 a 22. Inician el 9 de marzo, 6 de abril y 11 de mayo.

La modalidad es presencial y gratuita, con aval del Consejo Provincial de Educación de Neuquén. Las clases se dictan en el Polo Tecnológico de Neuquén, con laboratorios, talleres eléctricos y simuladores de perforación, workover y fractura. Incluye prácticas en el primer pozo escuela del país, en Río Neuquén.

El instituto cuenta con el respaldo de empresas como Halliburton, San Antonio Internacional, DLS Archer, Calfrac Well Services, junto a operadoras como YPF, TotalEnergies, Vista Energy y Pluspetrol. Proyecta formar entre 2.000 y 3.000 personas por año.