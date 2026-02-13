Comenzó la obra de gas en Valle Chapelco

Las familias del barrio Valle Chapelco, en San Martín de los Andes, quedaron más cerca de acceder al gas natural. La Municipalidad firmó el acta de inicio con el contratista Rubén Opazo y esta semana comenzaron los primeros trabajos de la red que beneficiará a 168 lotes en Chacra 28.

Las tareas iniciales comprenden demarcación, zanjeo y colocación de mallas y cañerías en los primeros tramos del tendido. El punto de partida fue el límite con el barrio Procrear, que recibió el servicio el año pasado.

La obra demanda una inversión total de $322.861.498,80 y se ejecuta bajo el Convenio de Compromiso de Cooperación y Financiamiento, aprobado por la Ordenanza N° 15.116 (2025).

El proyecto fue declarado de utilidad pública y pago obligatorio mediante la Ordenanza N° 13.092/20, lo que habilitó el financiamiento conjunto entre Provincia, Municipio y vecinos.

La Provincia aporta los fondos para la ejecución, el Municipio asume la contratación y la gestión administrativa, y los frentistas afrontarán el recupero a través del sistema de contribución por mejora, que permite abonar el costo en forma proporcional y en cuotas.

La llegada del gas natural representa un cambio relevante para las familias que hoy dependen de la leña u otros sistemas alternativos para calefaccionarse, especialmente durante el invierno cordillerano.