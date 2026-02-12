Recomiendan circular con precaución por trabajos en la Ruta 60

Autoridades provinciales informaron que este viernes 13 de febrero se realizarán tareas de apeo de árboles en la Ruta Provincial 60, en el tramo comprendido entre el fin del pavimento y el límite con Chile.

Por este motivo, se solicita a los conductores transitar con precaución, respetar la señalización y atender las indicaciones del personal en el lugar, ya que podrían registrarse cortes intermitentes o demoras.

Las tareas forman parte de la obra de pavimentación que se ejecuta hacia el paso Mamuil Malal.