spot_img
Newsletter
ESCUCHANOS
TODO
jueves, febrero 12, 2026
spot_img
spot_img
spot_img

Top 5 de la semana

Recomiendan circular con precaución por trabajos en la Ruta 60

NEUQUÉN
Redacción
Author: Redacción
Less than 1 min.lectura

Autoridades provinciales informaron que este viernes 13 de febrero se realizarán tareas de apeo de árboles en la Ruta Provincial 60, en el tramo comprendido entre el fin del pavimento y el límite con Chile.

Por este motivo, se solicita a los conductores transitar con precaución, respetar la señalización y atender las indicaciones del personal en el lugar, ya que podrían registrarse cortes intermitentes o demoras.

Las tareas forman parte de la obra de pavimentación que se ejecuta hacia el paso Mamuil Malal.

Previous article
Paso Mamuil Malal cerrado por falla eléctrica
Redacción
Redacción

Popular Articles

spot_img

Nosotros

Los contenidos de Neuquén que no te podés perder. Actualidad, Sociedad, Vida & Ocio, Deporte & Salud, Turismo, Tecnología, Negocios y Energía.

Últimos artículos

Neuquén lideró el aumento mensual del empleo formal

ECONOMÍA 0
Neuquén se posicionó nuevamente entre las tres provincias con...

Malena Resa espera definición sobre su continuidad

PLOTTIER 0
El Concejo Deliberante de Plottier ingresará en las próximas...

Bariloche abre el Mundial de Motocross 2026 con un nuevo circuito

DEPORTES 0
San Carlos de Bariloche será sede de la primera...

Más leídos

Neuquén lideró el aumento mensual del empleo formal

ECONOMÍA 0
Neuquén se posicionó nuevamente entre las tres provincias con...

Malena Resa espera definición sobre su continuidad

PLOTTIER 0
El Concejo Deliberante de Plottier ingresará en las próximas...

Bariloche abre el Mundial de Motocross 2026 con un nuevo circuito

DEPORTES 0
San Carlos de Bariloche será sede de la primera...

Subscribe

© Grupo Récord 2024.