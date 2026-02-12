Paso Mamuil Malal cerrado por falla eléctrica

El paso internacional Mamuil Malal permanece cerrado del lado argentino debido a una falla en el suministro eléctrico que afecta el funcionamiento de los sistemas de los organismos migratorios y aduaneros.

La información fue confirmada por el Escuadrón 33 de Gendarmería Nacional, con asiento en San Martín de los Andes.

Según se indicó, se estima que el inconveniente podría resolverse hacia el mediodía de este 12 de febrero de 2026. Una vez restablecido el servicio, se comunicará oficialmente la reapertura.