Gloria Ruiz, con embargos por más de $121 millones

A pedido del fiscal jefe Pablo Vignaroli, un juez de garantías extendió por cuatro meses la investigación en la causa que analiza presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos en la Legislatura de Neuquén y que tiene como principal imputada a la ex vicegobernadora Gloria Ruiz.

La resolución fue dictada por el juez Juan Manuel Kees, quien fijó el nuevo plazo hasta el 17 de junio y dispuso la continuidad de las medidas cautelares patrimoniales ya vigentes.

En la audiencia intervinieron los asistentes letrados Facundo Bernat y Tanya Cid, de la unidad fiscal de Delitos Económicos. La Fiscalía de Estado actuó como querellante y adhirió al planteo del Ministerio Público Fiscal.

La causa investiga presuntas irregularidades en contrataciones y en la administración de fondos públicos. Ruiz está imputada por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en carácter de autora, y por enriquecimiento ilícito, en función de la evolución de su patrimonio.

En el expediente también figuran Pablo Ruiz, ex coordinador de Casa de las Leyes, acusado de peculado; María Isabel Richini, ex secretaria de Cámara, imputada como partícipe necesaria en hechos vinculados a contrataciones; y Élida Noemí Sánchez, bajo la misma calificación legal de partícipe necesaria en administración fraudulenta.

Durante la audiencia, la fiscalía señaló que restan medidas probatorias relevantes, entre ellas entrevistas a personal administrativo de la Legislatura y a diputados que integraron la comisión investigadora. También está pendiente la finalización de un informe técnico contable sobre la situación patrimonial de la ex vicegobernadora, la ampliación de un informe audiovisual y el análisis de una eventual ampliación del objeto procesal y del número de imputados.

En relación con las cautelares, el juez prorrogó por cuatro meses los embargos e inhibiciones de bienes para asegurar un eventual decomiso y el resarcimiento del daño al Estado.

Entre las medidas vigentes se destacan un embargo sobre un inmueble en Plottier y cuentas bancarias de Gloria Argentina Ruiz por $121.849.220; el embargo sobre dos inmuebles de María Isabel Richini, uno en Neuquén y otro en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por $90.494.688,05; y la inhibición general de bienes de Pablo Ruiz y Élida Sánchez.

La investigación continuará con nuevas diligencias mientras se mantiene el esquema de resguardo patrimonial dispuesto por la Justicia.