IPVU realizará operativo de inscripción en Zapala

El Registro Único Provincial de la Vivienda (RUPROVI 2.0) realizará una atención especial en Zapala durante dos jornadas consecutivas para facilitar trámites vinculados al acceso a la vivienda y actualizar la base de datos provincial.

El operativo se desarrollará el miércoles 11 y jueves 12 de febrero, de 8 a 15, en el Palacio Municipal, ubicado en Avenida San Martín 215, con personal especializado del programa.

La iniciativa surge del trabajo conjunto entre el Municipio de Zapala y la delegación local del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU), con el objetivo de acercar servicios a vecinos del centro de la provincia.

Durante ambas jornadas se podrán realizar consultas, nuevas inscripciones y reempadronamientos. El único requisito es presentarse con los DNI originales de todo el grupo familiar, sin turno previo.

El reempadronamiento está dirigido a quienes ya integran el registro y necesitan actualizar datos para evitar inconsistencias en futuras adjudicaciones.

La acción es impulsada por el IPVU Neuquén junto a la Agencia de Desarrollo Urbano Sustentable (ADUS), con el objetivo de ordenar la demanda y consolidar una base de datos transparente.

El trámite también puede realizarse de forma digital en ruprovi.viviendaneuquen.gov.ar.