miércoles, febrero 11, 2026
IPVU realizará operativo de inscripción en Zapala

NEUQUÉN
Redacción
Less than 1 min.lectura

El Registro Único Provincial de la Vivienda (RUPROVI 2.0) realizará una atención especial en Zapala durante dos jornadas consecutivas para facilitar trámites vinculados al acceso a la vivienda y actualizar la base de datos provincial.

El operativo se desarrollará el miércoles 11 y jueves 12 de febrero, de 8 a 15, en el Palacio Municipal, ubicado en Avenida San Martín 215, con personal especializado del programa.

La iniciativa surge del trabajo conjunto entre el Municipio de Zapala y la delegación local del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU), con el objetivo de acercar servicios a vecinos del centro de la provincia.

Durante ambas jornadas se podrán realizar consultas, nuevas inscripciones y reempadronamientos. El único requisito es presentarse con los DNI originales de todo el grupo familiar, sin turno previo.

El reempadronamiento está dirigido a quienes ya integran el registro y necesitan actualizar datos para evitar inconsistencias en futuras adjudicaciones.

La acción es impulsada por el IPVU Neuquén junto a la Agencia de Desarrollo Urbano Sustentable (ADUS), con el objetivo de ordenar la demanda y consolidar una base de datos transparente.

El trámite también puede realizarse de forma digital en ruprovi.viviendaneuquen.gov.ar.

La provincia en alerta naranja por fuertes vientos
