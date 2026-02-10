La provincia en alerta naranja por fuertes vientos

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) elevó de amarilla a naranja la alerta climática que rige para casi toda la provincia del Neuquén por fuertes vientos y lluvias previstas para este martes. Ante el incremento del riesgo, desde la dirección provincial de Protección Civil solicitaron a la población extremar las medidas de prevención.

Según el parte oficial, la alerta naranja abarca a la mayor parte del territorio provincial, con vientos regulares a fuertes, velocidades sostenidas de 40 a 60 km/h y ráfagas que podrían alcanzar entre 90 y 100 km/h, con posibilidad de superarse de manera puntual. Los momentos de mayor peligrosidad se concentrarán durante el mediodía, la tarde y la noche. Se prevé una temperatura mínima de 15 grados y una máxima de 31, con cielo algo a parcialmente nublado y condiciones de inestabilidad.

En los departamentos Aluminé, Huiliches, Lácar y Los Lagos se mantiene la alerta amarilla por lluvias, algunas localmente fuertes, con valores acumulados estimados entre 10 y 25 milímetros, que podrían ser superados en forma puntual. En sectores de mayor altura, la precipitación podría presentarse como nieve o lluvia y nieve mezclada.

El director provincial de Protección Civil, Carlos Cruz, explicó que el cambio de nivel de alerta implica un mayor riesgo de afectaciones tanto materiales como en la salud de las personas. Además, recomendó mantenerse informado por canales oficiales, evitar actividades al aire libre y extremar precauciones al circular por rutas. Según el pronóstico, las condiciones comenzarían a mejorar a partir del jueves. Ante emergencias, recordaron los teléfonos 100 (Bomberos), 101 (Policía), 103 (Defensa Civil) y 107 (Salud).