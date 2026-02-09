Parque Nacional Lanín bajo alerta amarilla

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por vientos y lluvias para este martes 10 de febrero en el área del Parque Nacional Lanín.

Según el reporte oficial, la zona será afectada por lluvias, algunas localmente fuertes, con valores de precipitación acumulada estimados entre 10 y 25 milímetros, que podrían ser superados de manera puntual.

En sectores de mayor altitud, las precipitaciones se presentarán en forma de nieve o lluvia y nieve mezclada.

Además, se prevén vientos del sector oeste con velocidades de entre 40 y 60 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h.