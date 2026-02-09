spot_img
Newsletter
ESCUCHANOS
TODO
lunes, febrero 9, 2026
spot_img
spot_img
spot_img

Top 5 de la semana

Parque Nacional Lanín bajo alerta amarilla

NEUQUÉN
Redacción
Author: Redacción
Less than 1 min.lectura

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por vientos y lluvias para este martes 10 de febrero en el área del Parque Nacional Lanín.

Según el reporte oficial, la zona será afectada por lluvias, algunas localmente fuertes, con valores de precipitación acumulada estimados entre 10 y 25 milímetros, que podrían ser superados de manera puntual.

En sectores de mayor altitud, las precipitaciones se presentarán en forma de nieve o lluvia y nieve mezclada.

Además, se prevén vientos del sector oeste con velocidades de entre 40 y 60 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h.

Previous article
Ruta 60: más del 24% de obra hacia Mamuil Malal
Redacción
Redacción

Popular Articles

spot_img

Nosotros

Los contenidos de Neuquén que no te podés perder. Actualidad, Sociedad, Vida & Ocio, Deporte & Salud, Turismo, Tecnología, Negocios y Energía.

Últimos artículos

Cambio de nombre y ajuste en la TV Pública

POLITICA 0
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó que el...

Fechas definidas para la renovación de la UCR neuquina

POLITICA 0
La Unión Cívica Radical de Neuquén definió el cronograma...

Esquí de fondo: Nahiara Díaz en la cita olímpica

DEPORTES 0
La selección argentina inició este viernes y hasta el...

Más leídos

Cambio de nombre y ajuste en la TV Pública

POLITICA 0
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó que el...

Fechas definidas para la renovación de la UCR neuquina

POLITICA 0
La Unión Cívica Radical de Neuquén definió el cronograma...

Esquí de fondo: Nahiara Díaz en la cita olímpica

DEPORTES 0
La selección argentina inició este viernes y hasta el...

Subscribe

© Grupo Récord 2024.