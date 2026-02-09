Ruta 60: más del 24% de obra hacia Mamuil Malal

El Ministerio de Infraestructura informó que avanza a buen ritmo la pavimentación de la Ruta Provincial 60, en el tramo que conecta el portal de acceso al Parque Nacional Lanín con el paso internacional Mamuil Malal, en el límite con Chile.

La obra contempla 12,24 kilómetros de asfalto y registra un avance superior al 24 por ciento. En los últimos días, los trabajos se concentraron en movimientos de suelo y en la ejecución de obras de arte, como alcantarillas.

El proyecto forma parte del programa de equilibrio y desarrollo territorial, financiado por CAF – Banco de Desarrollo de América Latina, y tiene un plazo de ejecución de 18 meses corridos.

Una vez finalizada, la provincia de Neuquén contará con cuatro de sus ocho pasos internacionales totalmente pavimentados.

El paso Mamuil Malal se consolida como una alternativa estratégica frente a otros cruces fronterizos, con un marcado potencial turístico por su cercanía con Aluminé, Junín de los Andes y San Martín de los Andes.

Del lado chileno, la conectividad está garantizada por la ruta 199, completamente asfaltada, que vincula con destinos turísticos como Pucón, Villarrica y Temuco.

La pavimentación de la Ruta 60 también es clave para el denominado Circuito turístico de la fe, que integra sitios religiosos de la microrregión, como el Vía Christi y la figura de Laura Vicuña en Junín de los Andes, además del Cultrún de San Ignacio, donde descansan los restos de Ceferino Namuncurá.