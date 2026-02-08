spot_img
domingo, febrero 8, 2026
Se acredita el pago de becas Gregorio Álvarez

NEUQUÉN
Redacción
El Gobierno de la provincia de Neuquén informó que este lunes se acreditará el pago correspondiente a las becas del programa Gregorio Álvarez, destinadas a estudiantes de nivel Secundario y Superior.

En paralelo, se confirmó que entre el lunes 9 y el viernes 20 de febrero estará habilitada la inscripción para nuevos beneficiarios del programa, dirigida a estudiantes de los niveles Inicial, Primario, Secundario, Terciario y Universitario de toda la provincia.

La convocatoria está orientada a quienes se postulen por primera vez y cumplan con los requisitos establecidos para el ciclo lectivo 2026, con el objetivo de ampliar el acceso al acompañamiento económico y favorecer la continuidad educativa.

Además, se definió un período extraordinario de reinscripción para estudiantes que fueron beneficiarios durante los ciclos 2024 y 2025, pero que no realizaron el trámite en diciembre. Esta instancia se desarrollará del lunes 23 al viernes 27 de febrero y será por única vez.

Desde el área educativa recordaron la importancia de respetar los plazos y completar correctamente la documentación requerida para acceder o mantener el beneficio.

Puesto policial sobre la Ruta 237 incorpora energía solar
