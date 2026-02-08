Se acredita el pago de becas Gregorio Álvarez

El Gobierno de la provincia de Neuquén informó que este lunes se acreditará el pago correspondiente a las becas del programa Gregorio Álvarez, destinadas a estudiantes de nivel Secundario y Superior.

En paralelo, se confirmó que entre el lunes 9 y el viernes 20 de febrero estará habilitada la inscripción para nuevos beneficiarios del programa, dirigida a estudiantes de los niveles Inicial, Primario, Secundario, Terciario y Universitario de toda la provincia.

La convocatoria está orientada a quienes se postulen por primera vez y cumplan con los requisitos establecidos para el ciclo lectivo 2026, con el objetivo de ampliar el acceso al acompañamiento económico y favorecer la continuidad educativa.

Además, se definió un período extraordinario de reinscripción para estudiantes que fueron beneficiarios durante los ciclos 2024 y 2025, pero que no realizaron el trámite en diciembre. Esta instancia se desarrollará del lunes 23 al viernes 27 de febrero y será por única vez.

Desde el área educativa recordaron la importancia de respetar los plazos y completar correctamente la documentación requerida para acceder o mantener el beneficio.