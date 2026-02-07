spot_img
sábado, febrero 7, 2026
Puesto policial sobre la Ruta 237 incorpora energía solar

NEUQUÉN
Redacción
1 min.lectura

El Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) instaló un sistema fotovoltaico aislado en el Puesto Policial de Collón Curá, ubicado en un sector estratégico de la Ruta Nacional N° 237. La obra permitió mejorar el servicio eléctrico del destacamento y optimizar sus condiciones operativas, en un punto clave para la seguridad vial.

La intervención forma parte de la provisión de 27 equipos fotovoltaicos destinados a edificios de instituciones públicas de la provincia, en el marco del Programa Nacional de Energías Renovables en Mercados Rurales (PERMER), adjudicado mediante la Licitación Pública Nacional N° 01/2022.

El sistema incorpora paneles solares de alta potencia y baterías de litio, lo que permite un mayor rendimiento energético y una vida útil estimada en 20 años. Además, se realizó el recambio total de luminarias por tecnología LED, con el objetivo de reducir el consumo y mejorar la eficiencia.

Desde el EPEN señalaron que la incorporación del puesto al plan de obras resultó prioritaria, ya que el nuevo equipamiento mejora las comunicaciones operativas, como internet, radio y sistemas informáticos, fundamentales para el funcionamiento policial.

La obra también permitió optimizar las condiciones de habitabilidad del personal que cumple funciones en el lugar, garantizando iluminación interior y exterior, refrigeración de alimentos y mejores condiciones para las tareas nocturnas.

