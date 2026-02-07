Puesto policial sobre la Ruta 237 incorpora energía solar

El Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) instaló un sistema fotovoltaico aislado en el Puesto Policial de Collón Curá, ubicado en un sector estratégico de la Ruta Nacional N° 237. La obra permitió mejorar el servicio eléctrico del destacamento y optimizar sus condiciones operativas, en un punto clave para la seguridad vial.

La intervención forma parte de la provisión de 27 equipos fotovoltaicos destinados a edificios de instituciones públicas de la provincia, en el marco del Programa Nacional de Energías Renovables en Mercados Rurales (PERMER), adjudicado mediante la Licitación Pública Nacional N° 01/2022.

El sistema incorpora paneles solares de alta potencia y baterías de litio, lo que permite un mayor rendimiento energético y una vida útil estimada en 20 años. Además, se realizó el recambio total de luminarias por tecnología LED, con el objetivo de reducir el consumo y mejorar la eficiencia.

Desde el EPEN señalaron que la incorporación del puesto al plan de obras resultó prioritaria, ya que el nuevo equipamiento mejora las comunicaciones operativas, como internet, radio y sistemas informáticos, fundamentales para el funcionamiento policial.

La obra también permitió optimizar las condiciones de habitabilidad del personal que cumple funciones en el lugar, garantizando iluminación interior y exterior, refrigeración de alimentos y mejores condiciones para las tareas nocturnas.