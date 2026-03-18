Quintriqueo destacó a Gaido y no descarta acuerdo electoral

El dirigente sindical Carlos Quintriqueo expresó su respaldo a la gestión del intendente de Neuquén, Mariano Gaido, y dejó abierta la posibilidad de avanzar en un acuerdo electoral de cara a futuros escenarios políticos.

El referente valoró el rumbo de la administración municipal y aseguró que “la ciudad está a la vista”, en relación con el desarrollo de obras y el crecimiento urbano. En ese marco, destacó la continuidad de políticas como el boleto estudiantil gratuito y los subsidios al transporte.

Quintriqueo también subrayó que el municipio logró sostener su nivel de actividad pese a la quita de financiamiento nacional, especialmente en programas vinculados a lotes con servicios.

En clave política, advirtió que, frente a eventuales intentos de otros espacios por disputar el gobierno local, su sector no descarta acompañar a Gaido para garantizar la continuidad del modelo de gestión.

Finalmente, planteó que podría avanzarse en un entendimiento entre fuerzas políticas con el objetivo de sostener el rumbo actual de la ciudad.