El Gobierno enviará al Congreso reformas penales y económicas

El Gobierno nacional resolvió enviar al Congreso un paquete de proyectos de ley enfocados en seguridad, propiedad privada y revisión del gasto público, en línea con el objetivo de sostener el equilibrio fiscal.

El anuncio fue realizado por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien precisó que uno de los puntos centrales será la modificación del Código Penal, con un esquema orientado al endurecimiento de penas.

En paralelo, el Ejecutivo avanzará con reformas en el marco legal de la propiedad privada. Entre los cambios previstos se incluyen modificaciones en las leyes de expropiaciones, tierras, manejo del fuego y mecanismos de regularización dominial vinculados a la integración socio-urbana.

El paquete también contempla la revisión de normativas consideradas sensibles para adecuarlas al esquema de ajuste, entre ellas la ley de glaciares, la ley de discapacidad y el sistema de financiamiento universitario.

La definición de estas iniciativas se tomó en una reunión de la mesa política del oficialismo, con participación de Karina Milei, Martín Menem y Luis Caputo, entre otros referentes.

El anuncio se da en medio de tensiones políticas y cuestionamientos a la gestión, en un intento por reordenar la agenda y trasladar el eje del debate al ámbito legislativo.