José Carlos Asaad ganó la interna del PJ neuquino

El intendente de Vista Alegre, José Carlos Asaad, se impuso en la interna del Partido Justicialista de Neuquén, según los resultados provisorios difundidos por la Junta Electoral partidaria.

De acuerdo con el escrutinio preliminar para el Consejo Provincial, la Lista 17, encabezada por Asaad, obtuvo 1383 votos, mientras que la Lista 10, que llevaba como principal referente a Darío “Chule” Linares, alcanzó 1194 sufragios.

La elección estuvo marcada por una baja participación del padrón partidario, un dato que generó distintas interpretaciones dentro del espacio político.

El proceso también estuvo atravesado por una situación de tensión previa a la votación, luego de que se denunciara un intento de robo de urnas durante el traslado del material electoral, un episodio que quedó bajo análisis dentro del ámbito partidario.

Con los datos preliminares, la lista encabezada por Asaad se posiciona con ventaja en la definición del Consejo Provincial del PJ neuquino, aunque resta la confirmación final de la Junta Electoral.