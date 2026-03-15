Javier Milei: “El socialismo del siglo XXI se está cayendo a pedazos”

El presidente Javier Milei fue el último orador del Madrid Economic Forum, donde pronunció un discurso centrado en la defensa del capitalismo y los valores occidentales.

Durante su exposición, el mandatario destacó el rol del ex presidente de Estados Unidos Donald Trump en el escenario internacional y sostuvo que su liderazgo contribuye a debilitar a los gobiernos vinculados al socialismo del siglo XXI.

“Existen muchas sucursales de la basura del socialismo del siglo XXI en todo el mundo, pero que afortunadamente, por el coraje y el valor de Donald Trump, se están cayendo a pedazos”, afirmó. En ese marco agregó: “No estamos lejos de soñar con una Cuba libre”.

La presentación llevó como eje el concepto “La moral como política de Estado”, idea que también dará nombre al próximo libro del mandatario argentino.

Durante su intervención, Milei volvió a defender el modelo económico liberal y aseguró que “el capitalismo es el sistema más justo y el único que entrega prosperidad”.

El Presidente también sostuvo que la eficiencia y la justicia “son dos caras de la misma moneda”, y afirmó que esa visión orientó las principales decisiones económicas de su gobierno.

En otro tramo del discurso lanzó críticas al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. “Créanme que si hubiera un Banco Central de España, en vez del Banco Central Europeo, y con el impresentable que tienen a cargo del poder, tendrían un desastre peor que el que tiene Argentina”, señaló.

La participación en el Madrid Economic Forum fue la principal actividad del viaje del mandatario a España. Durante su visita también mantuvo reuniones con el líder de Vox, Santiago Abascal, y con el economista Jesús Huerta de Soto, a quien suele citar como una de sus principales referencias intelectuales.

Además participará de la entrega de un reconocimiento en honor al economista Ludwig von Mises, otorgado por el académico Philipp Bagus.

Tras su paso por Europa, Milei regresará a Argentina y continuará con su agenda pública. El lunes tiene previsto viajar a Córdoba para brindar una charla en la Bolsa de Comercio de Córdoba, acompañado por el vocero presidencial Manuel Adorni.