Crexell fue propuesta como embajadora argentina ante la UNESCO

El Poder Ejecutivo Nacional solicitó formalmente al Senado de la Nación Argentina el acuerdo para designar a Carmen Lucila Crexell como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la República Argentina ante la UNESCO.

El pliego ingresó en la Cámara alta a cuatro meses de que finalice el mandato de la senadora nacional por Neuquén Province, con la propuesta de ocupar la representación diplomática argentina ante el organismo internacional cuya sede central se encuentra en París, Francia.

La solicitud fue enviada mediante el mensaje oficial MEN-2026-19-APN-PTE, fechado el 12 de marzo de 2026 en la Ciudad de Buenos Aires, y fue incorporada a la Dirección de Mesa de Entradas del Senado al día siguiente.

En el documento, el presidente Javier Milei solicita al cuerpo legislativo el acuerdo necesario para avanzar con el nombramiento, conforme a lo establecido por el artículo 5° de la Ley del Servicio Exterior de la Nación N° 20.957.

La comunicación indica además que se adjuntan el Documento Nacional de Identidad y el currículum vitae de la candidata propuesta para ocupar el cargo diplomático.

El trámite institucional cuenta también con la firma del ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, quien acompaña el proceso administrativo requerido para que el Senado analice la designación.

El nombramiento deberá ser tratado por la Cámara alta, que posee la facultad constitucional de otorgar o rechazar el acuerdo para la designación de embajadores argentinos en el exterior.

Crexell inició su actual mandato en el Senado en diciembre de 2019 luego de integrar la lista de Juntos por el Cambio en Neuquén.

En aquella elección ocupaba el segundo lugar de la boleta, pero accedió a la banca tras el fallecimiento del dirigente radical Horacio “Pechi” Quiroga, ocurrido pocos días antes de los comicios legislativos de ese año.